Recharge Resources schließt Vereinbarung über Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Pocitos 1 im argentinischen Salta ab

Vancouver, BC – 15. August 2023 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Grundstückseigentümer Ekeko S.A. („Ekeko“) eine Kaufvereinbarung (der „Vereinbarung“) über den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Projekt Pocitos 1 („Pocitos 1“ oder das „Projekt“) abgeschlossen hat, das sich im Salar de Pocitos in der argentinischen Provinz Salta befindet (Bergbaulizenz mit dem Aktenzeichen 19457). Die Bedingungen der Transaktion werden im Folgenden beschrieben.

Das in der Vereinbarung vorgesehene Angebot wurde von Ekeko an Recharge unterbreitet, nachdem Ekeko Recharge darüber informiert hatte, dass der frühere Optionsnehmer, A.I.S. Resources Ltd. („AIS“), bestimmte Versäumnisse nicht behoben hatte und in der Folge seinen vertraglichen Verpflichtungen zum Erwerb von Pocitos 1 nicht nachgekommen war, weshalb die Option am 30. Juni 2023 auslief. Die Frist zur Behebung der Versäumnisse endete am 31. Juli 2023.

David Greenway, CEO und Director von Recharge Resources, äußert sich zum jüngsten Erwerb folgendermaßen: „Wir freuen uns, den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Projekt Pocitos 1 von Ekeko SA bestätigen zu können. Mit einem wettbewerbsfähigen Preis, der insbesondere keine Lizenzgebühren beinhaltet, festigt dieser Schritt unser Engagement für unsere Stakeholder und den Markt im Allgemeinen. Mit der Unterzeichnung dieses Abkommens haben wir unser Vertrauen in das Potenzial des Lithium-Sole-Projekts Pocitos 1 unter Beweis gestellt. Wir sind gespannt auf die Fortschritte, die dieses Projekt verspricht, und freuen uns auf die erste Ressourcenschätzung und die Entwicklung dieses spannenden Projekts in Salta, Argentinien.“

Bedingungen der Transaktion

Im Rahmen der Vereinbarung erwarb Recharge eine 100%ige Beteiligung an dem 800 Hektar großen Projekt Pocitos 1 im Salar de Pocitos in der argentinischen Provinz Salta, indem es die folgenden Bedingungen erfüllte:

Der vereinbarte Preis von 1.200.000 USD (eine Million zweihunderttausend US-Dollar) (der „ Preis “) ist wie folgt zu entrichten (die „ Zahlungen “):

Eine Summe von 850.000 USD (achthundertfünfzigtausend US-Dollar) ist am Tag des Vertragsschlusses zu entrichten und ist innerhalb von 5 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung fällig. Eine Summe von 350.000 US-Dollar (dreihundertfünfzigtausend US-Dollar) wird innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Unterzeichnung der Vereinbarung treuhänderisch hinterlegt und ist zum Zeitpunkt der Ausstellung des Eigentumszertifikats („ Zertifikat “) für das Projekt Pocitos 1 zu entrichten; und Recharge hat sich bereit erklärt, die im Rahmen der Transaktion anfallenden Steuern zu zahlen, die im April 2024 fällig werden. An das Projekt Pocitos sind keine Lizenzgebühren gebunden.