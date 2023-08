CREDIT SUISSE stuft ASTRAZENECA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11800 Pence belassen. Analyst Dominic Lunn aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern nach dem Ende Juli veröffentlichten Quartalsbericht. Das zweite Jahresviertel sei stark verlaufen, aber die Jahresziele nicht angehoben worden, resümierte Lunn unter anderem./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 04:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 129,1EUR gehandelt.