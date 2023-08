Wirtschaft Dax startet im Minus - Japans Wirtschaft überraschend stark

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.845 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten Vonovia, Allianz und Siemens Energy. Klar im Plus waren entgegen dem Trend Adidas. Positiver sah es am Morgen in Japan aus.