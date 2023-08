Michael Burry: Das ist jetzt sein absoluter Top-Pick

Michael Burrys Scion Asset Management hat sich im zweiten Quartal von seinen Beteiligungen an der Alibaba Group und JD.com getrennt und die Aktien nur wenige Monate nach einer Verdoppelung des Engagements abgestoßen. Das geht aus den veröffentlichten Wertpapieraufstellungen hervor. Ende März machten die beiden chinesischen Tech-Giganten noch 20 Prozent des Portfolios aus.

Wie aus den 13F-Filings hervorgeht, hat Scion im zweiten Quartal Beteiligungen an 15 Unternehmen aufgelöst, darunter auch Banken-Titel wie die First Republic Bank, die von JPMorgan gerettet wurde, und die PacWest Bancorp, die von der Banc of California übernommen wird.