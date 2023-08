Nach wieder extrem schwachen Konjunkurdaten hat China seine Zinsen so stark gesenkt wie seit 2020 nicht mehr im Corona-Lockdown, der Yuan kommt dadurch weiter unter Druck. Das zeigt, wie ernst die Lage inzwischen ist für Peking - man wollte eigentlich die weitere Abwertung des Yuan verhindern (schwache Währung ist Gesichtsverlust für die Machthaber) und hatte daher extra den Notenbankchef ausgetauscht - nun die deutliche Senkung der Zinsen. Wie reagieren die westlichen Märkte auf den Schritt (die Märkte in China reagieren nur wenig - Hang Seng im Minus, Shanghai Composite leicht im Plus). Die US-Märkte gestern mit einer Erholung aus einem zuvor überverkauften Zustand. Diese Erholung kann weiter gehen, bleibt aber wahrscheinlich begrenzt, solange die Renditen und der Dollar nicht fallen..

Hinweise aus Video:

1. PBOC: Warum China überraschend stark die Zinsen senkt

2. Michael Burry SHORT mit 93 % seines Fonds? Falsch!

