Die Aktie von Brenntag (DE000A1DAHH0) reagierte positiv auf die am 9.8.23 veröffentlichten Q2-Ergebnisse, die annähernd dem Analystenkonsensus entsprachen. Als solide erwies sich abermals das Kerngeschäft Essentials, das für 54 Prozent der Umsätze und 60 Prozent des EBIT steht. Im volatileren Segment Specialties verwaltet Brenntag Lagerbestände für Kunden und litt unter deren Abbau. Die Analysten der SG halten die Brenntag-Aktie für signifikant unterbewertet, da sie 1) mit 40 Prozent Abschlag gegenüber der Peer Group gehandelt wird und 2) die Chancen des Reshorings (Wiederansiedlung von kritischen Industrien) sowie 3) die Möglichkeit einer Aufspaltung des Unternehmens nicht angemessen vom Aktienkurs reflektiert werden.

Mit dem Discounter von der LBBW (ISIN DE000LB3C9N8) zum Preis von 66,92 Euro erhalten Anleger einen Puffer von 6,8 Prozent. Die Maximalrendite liegt bei 3,08 Euro oder 13 Prozent p.a., wenn die Aktie am 15.12.23 mindestens auf Höhe des Caps bei 70 Euro notiert, ansonsten gibt’s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 23,3 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (ISIN DE000SW1V3X0) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 76 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 55 Euro (Puffer 23,3 Prozent) bis zum Bewertungstag (15.3.24) nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 71,81 Euro liegt der maximale Gewinn bei 4,19 Euro, was einer Rendite von 9,7 Prozent p.a. entspricht. Kein Aufgeld!

Einkommensstrategie mit 9,4 Prozent p.a. Zinskupon (Juni)

Laufendes Zinseinkommen in Höhe von 9,4 Prozent p.a. generiert die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ1TXZ2. Durch den Kaufkurs unter pari steigt die Effektivrendite von 11,9 Prozent p.a., sofern die Aktie am 21.6.24 zumindest auf Höhe des Basispreises von 70 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger 14 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 70 Euro; Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass Brenntag weiterhin gut durch den Abschwung navigiert und der Kurs bereits die zyklischen Risiken widerspiegelt, der kann mit den Zertifikaten defensiv in einen der Weltmarktführer des Chemiekalienhandels einsteigen und bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brenntag-Aktien oder von Anlageprodukten auf Brenntag-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen