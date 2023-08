Embedded Insurance - Umfrage bestätigt wachsende Nachfrage nach Zusatzversicherungen (FOTO)

Rostock (ots) - Das Kundenverhalten hat sich in den letzten Jahren stark

gewandelt. Ob Smartphone, E-Bike, Waschmaschine oder Sportgerät - immer mehr

Produkte werden online gekauft, optional mit einer passenden Versicherung. Das

Rostocker InsurTech hepster geht diesem Trend auf den Grund: Eine Umfrage mit

1.792 Teilnehmer:innen zeigt, wie sich Versicherungen als Zusatzangebot und ihre

Akzeptanz sowie Relevanz im Kaufverhalten entwickelt haben.



Die Studie "Europe Embedded Insurance Business and Invest Opportunities"

prognostiziert für den Markt der integrierten Versicherung allein bis 2029 ein

jährliches Wachstum von 19 Prozent und Einnahmen von über 28,5 Milliarden

US-Dollar. Vor allem das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich

tragen zu diesem Aufschwung bei.[1]





Fast alle Kunden bemerken integrierte Versicherung - viele davon schließen ab.Dieser Embedded Insurance Aufschwung macht sich bereits in der hepster Studiebemerkbar, denn:- 92 Prozent der Befragten haben das Angebot einer zusätzlichen Versicherungbeim Online-Kauf bereits aktiv wahrgenommen.- 53 Prozent der Teilnehmer:innen haben bereits Zusatzversicherungenabgeschlossen.Dabei hängt der Abschluss von Zusatzversicherungen vom Produkt ab - für dieseProdukte sind Versicherungen gefragt:- Spitzenreiter sind Smartphones/ Handys: Hierfür hat jede:r Fünfte direkt mitdem Kauf eine Versicherung erworben.- Laptop/ Notebook sowie (E-)Bikes folgen auf Platz 2. Hierfür haben sich 15Prozent entschieden. Reiseversicherungen - der Klassiker derZusatzversicherungen - wurden hingegen nur von 12 Prozent der Befragtenabgeschlossen, ebenso häufig wie Kameraversicherungen.- Grundlegend finden zwei Drittel der Befragten Versicherungen für Reisen und(E-)Bikes wichtig, gefolgt von Smartphones mit knapp 58 Prozent.- 34,4 Prozent der Teilnehmer:innen halten Versicherungen fürHaushaltselektronik (Waschmaschinen) und Luxusgegenstände (Handtaschen, Uhren,Schmuck) für wichtig.Zudem:- Zwei Drittel der Teilnehmer:innen gaben an, dass ihr Bedarf an EmbeddedInsurance in den letzten zwei Jahren gestiegen ist, 27 Prozent sogar "stark"und 10 Prozent "sehr stark".- Ab einem Kaufpreis von 500 Euro ist mehr als der Hälfte der Teilnehmer:innen,nämlich knapp 55 Prozent, eine Versicherung wichtig. Weitere 41 Prozent ziehendies ab 1.000 Euro in Betracht.Zusatzversicherungen sind fester Bestandteil des KundenerlebnissesIntegrierte Versicherungen erleben einen Siegeszug: Die Verbaucher:innen fragensie zunehmend nach und achten oft aktiv auf entsprechende Angebote (37 Prozentder Teilnehmer:innen). Ein Beleg dafür, wie sich das Offerieren vonZusatzversicherungen für die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen lohnt.Inzwischen haben sie sich so zum festen Bestandteil des Kundenerlebnissesentwickelt, den die meisten Konsument:innen als Bestandteil des Webauftrittsoder am Point of Sale erwarten.Hanna Bachmann, CRO und Co-Founderin von hepster , zieht folgendeSchlussfolgerung: "Wir sind sicher, dass mittelfristig kaum noch ein Kunde aktivüber Versicherungen und deren Abschluss nachdenken wird, sondern dass diekommenden Generationen es gewohnt sein werden, dass auch ihre Finanzproduktegenauso digital, bequem und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind wie alleanderen Konsumgüter."Über hepster (partner.hepster.com)Das Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertesÖkosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte undindividuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Unter dem Ansatzder sogenannten Embedded Insurance, schafft hepster für seine Kunden und Partnerdie beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechsumfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- undUnfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 2.500 Partner undmehr als 250.000 Kunden mit über 500 maßgeschneiderten Versicherungsproduktenvon sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und dieVersicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a.von TÜV Saarland und namhaften Magazinen. hepster agiert mittlerweile inDeutschland und Österreich, und seit Frühjahr 2022 auch in Frankreich.[1] https://ots.de/m0yfAp