Wirtschaft ZEW-Konjunkturerwartungen steigen leicht - Lage bleibt schlecht

Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im August leicht verbessert. Der entsprechende Index stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf nun -12,3 Zähler, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit.



Die Einschätzung der gegenwärtigen konjunkturellen Lage verschlechterte sich hingegen stark: Sie sank um 11,8 Punkte und liegt aktuell bei -71,3 Punkten. Vergleichbar schlecht war die Einschätzung der konjunkturellen Lage für Deutschland zuletzt im Oktober 2022. Die Erwartungen der Finanzmarktexperten an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone stiegen im August stark um 6,7 Punkte an - sie liegen damit aktuell bei -5,5 Punkten.