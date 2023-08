HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft New Work auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für New Work im Zuge eines Wechsels des Bewertungsansatzes von 118 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Karrierenetzwerks seien im Rahmen ihrer Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei die Visibilität begrenzt, die langfristigen Wachstumsannahmen aber seien intakt./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 08:22 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2023 / 08:22 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die New Work Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 95,90EUR gehandelt.