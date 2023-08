Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Umwelt und Soziales führen dieESG-Agenda an, Unternehmensführung ist StiefkindTrotz multipler Krisen bleiben ESG-Themen in den traditionellen Medien undsozialen Kanälen sehr präsent, zeigt eine Medienanalyse von Cision, einemweltweit führenden Anbieter von Kommunikationsplattformen sowie Consumer- undMedia-Intelligence-Dienstleistungen. Im Abgleich mit Umfragedaten zeigt dieAnalyse, dass trotz sinkender Bereitschaft der Verbraucher für umweltfreundlicheProdukte mehr Geld zu zahlen oder geringerem Interesse daran, ob Unternehmensoziale Verantwortung übernehmen, die öffentlichen Diskussionen in Medien undauf sozialen Plattformen rund um ESG-Themen zwischen Januar 2020 und Juni 2023zugenommen haben. Zudem zeigt die Analyse ebenfalls, dass die Diskussionen rundum ökologische und soziale Themen hitziger und politisch aufgeladener geführtwerden. Untersucht wurden Beiträge in traditionellen Medien sowie auf Twitter(jetzt X), Facebook, Instagram, YouTube, Reddit, Foren und Tumblr. Zum Vergleichuntersuchten die Expert:innen auch Beiträge auf Englisch, Spanisch, Französischund Italienisch."Unternehmen werden auch wegen den zunehmenden ESG-Berichtspflichten ständigtransparenter und sehen sich gleichzeitig leicht stärker mit dem Vorwurf desGreenwashings konfrontiert. Kommunikativ sollten sie eine klare Haltung zuESG-Themen zeigen und konkrete Beispiele ihres Fortschritts nennen", sagtManuela Schreckenbach, Head of Insights Consulting, DACH bei Cision. Auch wennkonstant nur etwa ein Prozent der ESG-Berichterstattung in Deutschland mitDAX-Unternehmen verbunden ist, müssen die Kommunikatoren wachsam bleiben.ESG fokussiert sich in Deutschland stark auf UmweltthemenIn Deutschland sind die ESG-Themen im ersten Halbjahr 2023 noch sichtbarergeworden (+36 Prozent), als im Durchschnitt der drei Jahre zuvor. Der Fokusliegt sehr stark auf Umwelt und Klima: Im gleichen Zeitraum legten ökologischeThemen um 74 Prozent zu, soziale Themen um acht Prozent und Themen rund um dieUnternehmensführung um sechs Prozent. Die Abkürzung ESG steht für Environmental,Social, Governance und wird hier wie üblich mit Umwelt, Soziales,Unternehmensführung übersetzt.Die Umweltthemen nahmen in deutschsprachigen Medienberichten im Jahr 2020bereits 51 Prozent der ESG-Berichterstattung ein und im Jahr 2023 bereits 70Prozent. Der Fokus bei den ökologischen Themen liegt auf Klimaprotesten,Hitzewellen und die Politik mit dem neuen Klimaschutzgesetz sowie demHeizungsstreit. 29 Prozent der Emotionen und Stimmungen in allenESG-Medienerwähnungen sind negativ, von Wut, Ekel, Traurigkeit oder Angst