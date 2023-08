Wachstumschancengesetz Keine Chance vergeben - Impulse für Wohnungsbau setzen

Berlin (ots) - In der Diskussion um das Wachstumschancengesetz fordert Felix

Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, die

Bundesregierung auf, das Paket im Kabinett zügig zu beschließen und auch die

degressive Abschreibung für den Wohnungsbau zu verankern:



"Die Situation am Wohnungsmarkt ist festgefahren. Seit einem Jahr schon ist die

Nachfrage im Wohnungsbau im Sinkflug. Allein bis Mai sind die Baugenehmigungen

und Auftragseingänge um real ein Drittel zurückgegangen. Dieser Einbruch wirkt

sich zusehends auf die gesamte Wertschöpfungskette Bau aus - er muss sofort

gestoppt werden. Wer sich weiter der Illusion hingibt, die Zinsschockstarre löse

sich schnell alleine wieder auf, verschließt die Augen vor der Realität. Impulse

für Investitionen und Wachstum werden dringend benötigt. Die Plan-, Bau- und

Immobilienwirtschaft hat mit fast 20 Prozent einen zu bedeutenden Anteil an der

Bruttowertschöpfung in Deutschland, um beim Wachstumschancengesetz ignoriert zu

werden.