Nürnberg (ots) -



- 16 Prozent der unter 50-Jährigen ziehen die KI dem Menschen vor

- Nicht manipulativ und kostenfrei sollten die KI-Angebote in erster Linie sein



Das individuelle Ausgabe- und Sparverhalten in kürzester Zeit analysieren,

Entscheidungen ohne Emotionen treffen, Anlagestrategien individuell anpassen -

die Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) kennen rund ums

Geld keine Grenzen. Allerdings lehnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung die

neue Technologie als Beratungstool (noch) ab. Insbesondere Ältere ab 50 Jahren

bevorzugen das Gespräch mit einem Menschen. 19 Prozent sehen KI als Ergänzung

zum Menschen. Elf Prozent favorisieren die Technik sogar und vier Prozent setzen

bereits KI zu diesem Zweck ein. Dies sind die Ergebnisse der repräsentativen

Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die das Marktforschungsunternehmen

YouGov mehr als 3.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Alter von 18- bis

79-Jahren im Juni 2023 digital befragt hat.





Die Studie zeigt auch: Je jünger die Zielgruppe, desto höher ist die Akzeptanzvon KI im Finanzwesen. Ein Drittel der unter 30-Jährigen empfindet eineKI-Beratung als besser oder gleich gut wie eine menschliche. Aber nur 14 Prozentder über 50-Jährigen. Vier Prozent aller Befragten nutzen bereits KI zuBeratungszwecken - am häufigsten wird sie von den 30- bis 49-Jährigen verwendet(sieben Prozent).Nutzung von KI-gestützter Finanzberatung an Bedingungen geknüpftDamit sich die Deutschen künftig für eine KI-Beratung entscheiden, müssen dieAnbieter laut 34 Prozent der Befragten vor allem den Schutz vor Manipulationsicherstellen. Außerdem darf das Angebot nichts kosten (33 Prozent), solltetransparent sein (30 Prozent) und Datenschutz sicherstellen (29 Prozent). Auchwürden 32 Prozent nur einer KI-gestützten Beratung zustimmen, wenn jederzeiteine Fachkraft für Rückfragen hinzugezogen werden kann. Zudem wollen 30 Prozent,dass die Ergebnisse der KI noch einmal durch einen Menschen überprüft werden."Diese Ergebnisse zeigen, dass das Vertrauen der deutschen Bevölkerung inKI-gestützte Beratung davon abhängt, ob die Anforderungen an Sicherheit,Transparenz und Datenschutz gewährleistet sind. Es zeigt aber auch die Bedeutungeines ausgewogenen Ansatzes, bei dem KI als Ergänzung für menschliche Expertisedient, anstatt sie vollständig zu ersetzen", sagt Frank Mühlbauer,Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.Hintergrundinformationen:Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im Juni 2023 befragtedas Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.159 Personen imAlter zwischen 18 bis 79 Jahren online.Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/zur Verfügung.TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK GruppeDie TeamBank AG ist mit easyCredit in Deutschland bzw. der faire Credit inÖsterreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement derGenossenschaftsbanken. Insgesamt kooperieren über 90 Prozent aller deutschenGenossenschaftsbanken mit der TeamBank. In Österreich arbeitet das NürnbergerFinanzinstitut mit allen Volksbanken und rund der Hälfte der Raiffeisenbankenzusammen. Die Vernetzung innovativer Produkte und Services bietet Kundinnen undKunden vollständig digitale Lösungen und damit überall und zu jeder Zeit Zugangzu Liquidität.Außerdem bietet die TeamBank mit dem medienbruchfreien BezahlverfahreneasyCredit-Ratenkauf maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Embedded Finance fürden Handel.