Postbank Wohnatlas 2023 Diese Preisaufschläge zahlen Käufer*innen von Wohnungen im Neubau gegenüber dem Bestand in deutschen Regionen (FOTO)

- Hohe Kaufpreisdifferenzen in München und bayerischen Ferienregionen

- An Nord- und Ostsee sind Bestandswohnungen teurer als Neubauten

- Neubauprämie im Hochpreissegment geringer als im mittleren Segment



Klassische Altbauwohnung, schlichte Nachkriegsbauten, typischer Gelbklinker oder

moderner Neubau - die Geschmäcker der Immobilienkäufer*innen sind verschieden.

Doch wird allein der Kaufpreis betrachtet, fällt in rund neun von zehn Regionen

Deutschlands die Wahl auf eine vor 2020 errichtete Bestandsimmobilie:

Eigentumswohnungen in Neubauten kosten fast überall einen Aufpreis. Trotzdem

kann für Käufer*innen in manchen Gegenden ein geringfügig teurer Neubau die

bessere Investition sein, denn Wohnungen älterer Baujahre müssen eventuell noch

umgebaut oder energetisch saniert werden. Für den Vergleich der

Preisunterschiede von Alt- und Neubau haben Expert*innen des Hamburgischen

WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) den Kauf einer 70-Quadratmeter-Eigentumswohnung

zugrunde gelegt. Nebenkosten wurden dabei nicht einbezogen. Sie werteten

Immobilienangebote in den 400 Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands

aus. Der Postbank Wohnatlas liefert nun einen Überblick über die regionalen

Preisabstufungen zwischen Eigentumswohnungen im Bestand und Neubauobjekten, die

zwischen 2020 und 2022 fertiggestellt wurden.