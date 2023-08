Gemeinsame Presseerklärung Bund und KfW schließen Vertrag zum Start von "RegioInnoGrowth" als weiteren Baustein des Zukunftsfonds

- Bis zu 450 Mio. EUR Eigenkapital und Eigenkapital-ähnliche Finanzierungen für

Start-ups und innovative mittelständische Unternehmen

- RegioInnoGrowth ermöglicht Refinanzierung regional und passgenau durch die

Kooperation der KfW mit den Landesförderinstituten

- Bund übernimmt bis zu 70% des Risikos; private Investoren können eingebunden

werden



Der Bund und die KfW haben am 14.08.2023 einen Vertrag zum Start von

RegioInnoGrowth geschlossen. Ziel dieses neuen Bausteins des Zukunftsfonds ist

es, vor allem Start-ups und kleine innovationsstarke Mittelständler, die in der

Regel nicht im Fokus von Venture Capital-Fonds stehen, mit Eigenkapital und

Eigenkapital-ähnlichen Mitteln zur Finanzierung ihres Wachstums zu stärken. Die

Bundesregierung setzt damit eine weitere in ihrer Startup-Stragtegie genannte

Maßnahme zur Stärkung innovativer Unternehmen um und ergänzt die Förderung von

Zukunfsttechnologien unter dem Zukunfstfonds. Hierfür stellt der Bund aus dem

Zukunftsfonds und dem ERP-Sondervermögen bis zu 450 Mio. EUR bereit. Der Ansatz

von RegioInnoGrowth ermöglicht durch eine Kooperation mit den

Landesförderinstituten regional passgenaue Finanzierungslösungen. Unternehmen

können jeweils bis zu 5 Mio. EUR erhalten, die z.B. in Form von

Mezzanine-Kapital oder Nachrangdarlehen vergeben werden.