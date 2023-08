Allianz - Schwache Tageskerze vom Freitag bestätigt

Zuvor hieß es im Insight: "Die Aktie der Allianz könnte nun am Widerstand in Bereich um 224 Euro nach unten abprallen und einen Rücklauf starten. Ein Signal dafür wäre ein Kursrückgang unter das Vortagestief bei 222,30 Euro. Damit würde die bärische Vortageskerze mit den kleinen Kerzenkörper und dem langen oberen Schatten bestätigt werden. In diesem Fall wäre ein Rücklauf zum 10er-EMA im Bereich von 220 Euro zu erwarten."

Im Bereich um den 10er-EMA könnte die Korrektur auslaufen, der Aufwärtstrend ist bei den Aktien der Allianz bisher intakt. Allerdings muss die Lage im Bereich um den 10er-EMA genau beobachtet werden. Zunächst ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen, die Short-Position ist gut im Rennen.