5 Tipps von Mister Selfmade, wie man die Tür zu Erfolg und finanzieller Freiheit öffnet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Willingen (ots) - Giacomo Alotto ist der Gründer und Geschäftsführer von MisterSelfmade und der ZAZA Group mit vier weiteren Tochterunternehmen. Mit über 20Jahren Erfahrung als Unternehmer und einem besonderen Geschäftssinn hat er nichtnur in kürzester Zeit eine erfolgreiche Unternehmensgruppe aufgebaut, sondernsich auch umfangreiches Business-Wissen angeeignet. Mit seiner neuesten BrandMister Selfmade bietet er jetzt eine Beratung an, bei der er sein wertvollesFachwissen mit denjenigen teilt, die ihren Traum vom eigenen Businessverwirklichen wollen. Im Folgenden verrät er Ihnen fünf Tipps, mit denen Sienoch heute die Tür zu Erfolg und finanzieller Freiheit öffnen.Viele Menschen haben große Expertise in ihrem Beruf und würden sich am liebstenmit einem eigenen Unternehmen selbstständig machen. Doch so verlockend der Traumvom eigenen Chefsessel und der finanziellen Unabhängigkeit auch ist - nur wenigetrauen sich den Schritt in die Selbstständigkeit wirklich zu gehen. Zu großscheinen die Herausforderungen, um aus dem Stand aus einer Geschäftsidee einerfolgreiches Unternehmen werden zu lassen. Doch so treten sie gleichsam auf derStelle und hindern sich am eigenen Wachstum, sagt Giacomo Alotto von MisterSelfmade. "Viele Menschen haben großartige Ideen, zögern jedoch vor dem letztenSchritt, weil sie alles perfekt machen wollen. Fast alle erfolgreichenUnternehmer der Welt haben sich jedoch einfach ins kalte Wasser gestürzt und mitihren Projekten begonnen - und erst dadurch vieles gelernt, woran sie vorherniemals gedacht hätten."Der Business-Experte und Unternehmensberater Giacomo Alotto hat es sich mitseiner über 20-jährigen Erfahrung als Unternehmer zur Aufgabe gemacht, mitMister Selfmade anderen Menschen auf ihrem Weg in die erfolgreicheSelbstständigkeit beratend zur Seite zu stehen. Dazu bietet er ihnen auf dem Wegihrer Entwicklung von der Geschäftsidee bis zum erfolgreichen Unternehmer seinefachliche Unterstützung an, sodass sie sich ganz auf ihr Kerngeschäftkonzentrieren können. Gemeinsam mit seinem Team stellt er dazu eine Vielzahl vonOnline-Kursen und Workshops zu Themen wie Vertrieb und Steuergestaltung bereitund hilft ihnen dabei, typische Fehler zu vermeiden, die beim Aufbau desGeschäfts passieren können. Im Folgenden verrät er fünf Tipps, mit denen die Türzum Erfolg und zu finanzieller Freiheit geöffnet werden kann.Tipp 1: Warten Sie nicht auf den perfekten Moment, sondern fangen Sie an!Viele angehende Unternehmer wollen alles richtig machen und verlieren sich inendlosen Vorbereitungen, bis der vermeintlich perfekte Moment gekommen ist. Zuviele Ideen, Vorsätze und Geschäftsmodelle finden niemals ihren Weg in die Welt,