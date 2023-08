KfW IPEX-Bank Finanzierung für nachhaltige Stahlproduktion in den USA

- Emissionsarme und energieeffiziente Stahlwerkstechnik

- Zulieferungen der SMS group



Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit einem Kredit von bis zu 150 Mio. USD an der

Finanzierung eines neuen hochmodernen energieeffizienten Betonstahlwerks, das

derzeit in Osceola/Arkansas entsteht.



Errichtet wird das Werk von Hybar, einem Unternehmen für Altmetallrecycling und

Stahlproduktion, das sich auf umweltfreundliche Stahlproduktion konzentriert.

Die Mittel dienen zum großen Teil der Finanzierung der hochmodernen

emissionsarmen und energieeffizienten Stahlwerkstechnik, die von der SMS group

mit einem hohen Wertschöpfungsanteil aus Deutschland zugeliefert wird; dieser

Teil ist mit einer Deckung der deutschen Exportkreditversicherung Euler Hermes

versehen.