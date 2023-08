REALTY ONE GROUP LÄSST SICH IN BELIZE NIEDER

LAS VEGAS, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und eines der am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen der Welt, hat die Franchise-Rechte für ihr 17. Land und das fünfte in diesem Jahr nach Belize verkauft.

„Sergio und seine Partner gehören zur Familie und sind einige der leidenschaftlichsten und fortschrittlichsten Führungskräfte in unserem globalen Netzwerk", sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass er mit seinen Partnern und Unterstützern das Leben von Immobilienfachleuten und ganzen Gemeinden in und um Belize radikal verändern wird."

„Die Region Mittelamerika und Westkaribik erlebt derzeit wahrhaft bemerkenswerte Momente, da wir die Vision verfolgen, jede Ecke in schimmerndes Gold zu verwandeln, ein Franchise nach dem anderen", sagte Gonzalez.

Gonzalez möchte neue Standorte eröffnen, zunächst an der Küste von Ambergris Caye, eingebettet in die charmante Stadt San Pedro.