C2A Security bringt generative KI zu seiner produktzentrierten DevSecOps-Plattform

JERUSALEM, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- C2A Security, die mobilitätsorientierte DevSecOps-Plattform für Automobilhersteller, Zulieferer und EV-Ladeunternehmen, kündigt mit der Integration von generativer KI (GenAI) in ihre EVSec-Plattform einen großen Sprung nach vorne an. Als erster Cybersecurity-Anbieter, der diese Fähigkeiten für das Mobilitäts-Ökosystem anbietet, markiert AutoSynth von C2A Security einen bedeutenden Meilenstein und verspricht, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Produkte und Systeme entwickelt und optimiert werden, um Sicherheit, Kosten und Zeit zu reduzieren.

GenAI, die hochmoderne künstliche Intelligenz, die auf großen Sprachmodellen (LLM) aufbaut, hat bereits in verschiedenen Branchen für Aufsehen gesorgt, da sie über ein bemerkenswertes Potenzial verfügt, Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern, Software zu automatisieren und Leistungsmetriken zu verbessern. Ihre rasche Akzeptanz ist geradezu bemerkenswert – in einer kürzlich durchgeführten McKinsey-Umfrage1 gaben 40 % der Führungskräfte auf C-Level an, dass ihre Unternehmen aufgrund der Fortschritte bei GenAI ihre Investitionen in KI erhöhen werden, während jeder Vierte angab, dass er persönlich GenAI-Tools (wie ChatGPT, Midjourney und andere) für seine Arbeit nutzt.

Entwickelt, um LLM-agnostisch zu sein, ist C2A Security bereit, einen neuen Industriestandard zu setzen. Seit Mitte 2022 baut das Unternehmen eine Infrastruktur für generative KI in seine DevSecOps-Plattform namens AutoSynth. Durch die Nutzung der Fähigkeiten von GenAI können Entwickler, Sicherheitsingenieure und Produktverantwortliche Produktionsprozesse optimieren, Ineffizienzen erkennen, Sicherheitskontrollen automatisieren und die Reaktion auf Schwachstellen priorisieren.

„Wir freuen uns, diese bahnbrechende Integration von GenAI in unsere DevSecOps-Plattform vorstellen zu können", sagte Roy Fridman, CEO von C2A Security. „Diese transformative Kombination wird nicht nur unseren Produktplan und unsere Patent-Erfolgsbilanz stärken, sondern uns auch in die Lage versetzen, bahnbrechende Produkte zu entwickeln, die die Branchenlandschaft neu definieren. AutoSynth fügt dem Lebenszyklus der Produktsicherheit eine fortschrittliche Automatisierung hinzu und eröffnet gleichzeitig viele weitere Anwendungsfälle zur Lösung von Problemen, von denen wir vor GenAI nicht wussten, dass sie Probleme sind. Ich bin gespannt auf das Ausmaß der Automatisierungen, die wir mit AutoSynth erreichen können!"