Gelingt es demnach den Widerstand bei 45,80 Euro mindestens auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, könnte in der Ströer-Aktie weiteres Kurspotenzial zunächst in den Bereich um 49,77 Euro und darüber bei 52,00/53,40 Euro freigesetzt werden. An dem übergeordneten und seit Ende 2020 bestehenden Abwärtstrend würde dies allerdings noch nichts ändern. Tendenziell bewegt sich die Aktie vergleichsweise langsam, was einen langen Atem der Investoren erfordert. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von Long-Positionen über Faktor-Zertifikate ohne Einbußen beim Hebel anbieten. Bricht dagegen die Unterstützung der letzten Monate um 41,08 Euro als Support weg, würde dies unweigerlich zu Abschlägen auf 37,42 und womöglich noch 32,96 Euro und damit die Verlaufstiefs aus September letzten Jahres führen.

Ströer SE & Co. KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Ströer SE Strategie für steigende Kurse WKN: MD5DV7 Typ: Faktor akt. Kurs: 4,410 – 4,480 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 10,740 Euro Basiswert: Ströer SE Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 45,94 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 8,06 Euro Faktor: 5,0 Kurschance: + 80 Prozent Morgan Stanley Zertifikate