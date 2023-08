Berlin / Leuna (ots) -



- Konsortium aus zwei Fraunhofer-Instituten, DBI-Gastechnologisches Institut

Freiberg, TU Berlin und C1 schreibt Industriegeschichte am Standort Leuna

- Verkehrsministerium fördert ökologische Neuerfindung des 100 Jahre alten

Verfahrens der Methanolherstellung

- Einsatz des grünen Kraftstoffs spart Gigatonnen an CO2 ein



Das Berliner Climate-Tech-Start-up C1 (https://www.carbon.one/de) gibt heute mit

seinen Partnern Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES,

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT,

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg sowie der Technischen Universität

Berlin den Start des Projekts "Leuna100" bekannt. Ziel ist die marktreife und

skalierbare Herstellung grünen Methanols für die Schiff- und Luftfahrt. Der

Alkohol gilt als Schlüssel, um diese Industrien zu defossilisieren und aus der

Abhängigkeit von Erdöl zu befreien. Dafür setzt das Expertenkonsortium auf das

neuartige C1-Katalyseverfahren zur Herstellung von grünem Methanol. Das Projekt

wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) über die nächsten

drei Jahre mit insgesamt 10,4 Millionen Euro gefördert.





Allein die Schifffahrt ist aktuell für den Ausstoß von rund 1,1 MilliardenTonnen CO2 (https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-shipping-sector_en) (rund drei Prozent der globalen CO2-Emissionen)sowie weiterer gesundheitsschädlicher Luftschadstoffe wie Schwefel- undStickoxide oder Feinstaub verantwortlich. Durch den Ersatz fossilen Öls durchregenerative Schiffskraftstoffe lässt sich daher jedes Jahr mehr als eineGigatonne CO2 einsparen. Für Container-Schiffe setzt sich grünes Methanolaktuell als klimaneutrale Treibstoffalternative in der Anwendung durch.Neuartiges Verfahren zur wirtschaftlichen Herstellung grünen MethanolsDie heutige Produktion von Methanol beruht auf einem einhundert Jahre alten,technisch ausgereizten und emissionslastigen Herstellungsverfahren basierend auffossilem Erdgas oder Kohle. C1 hat einen neuen, hocheffizienten Katalysatorentwickelt, der dieses Verfahren revolutioniert. Dieser ermöglicht diewirtschaftliche Produktion von grünem Methanol aus nicht-fossilen Rohstoffen wieBiomasse oder CO2. Das Verfahren ermöglicht eine Methanolwirtschaft, bei der dereingesetzte Kohlenstoff in einem kontinuierlichen Kreislauf genutzt wird,anstatt zusätzliche CO2-Emissionen zu erzeugen."Im Jahr 1923 wurde in Leuna die erste kommerzielle Methanol-Anlage der Welterrichtet. Wir schreiben diese Erfolgsgeschichte nun fort, indem wir genau 100Jahre später am gleichen Ort den Herstellungsprozess von Methanol komplett neu