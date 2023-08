Recruiting-Fehler vermeiden Wie Handwerks- und Industriebetriebe in der Masse an Agenturen den passenden Partner finden (FOTO)

Künzell (ots) - Für Betriebe aus Bau, Handwerk und Industrie gestaltet sich die

Suche nach qualifizierten Fachkräften als Herausforderung. Sie ist für die

Betriebe mit unzähligen Hürden verbunden - speziell, wenn ihnen die Erfahrung im

digitalen Recruiting fehlt. Julian Jehn und sein Geschäftspartner Johann Peters

setzen hier an und heben sich mit ihrem besonderen Ansatz von der Masse der

Agenturen in Deutschland ab.



Bei der Gewinnung von Fachkräften aus Industrie und Handwerk führt kein Weg an

digitalen Maßnahmen vorbei. Social Recruiting hat über die Jahre hinweg einen

schlechten Ruf bei vielen Branchenunternehmen gewonnen. In den Augen von Julian

Jehn liegt dies primär an der Masse der Agenturen und Dienstleister, von denen

viele am Ende des Tages die gleichen, mittelmäßigen Methoden anbieten.