HAMBURG - Beim Wind- und Solarparkbetreiber Encavis haben neue Anlagen und eine Übernahme in Italien einen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr verhindert. Niedrigere Strompreise und ungünstigeres Wetter ließen den operativen Gewinn jedoch sinken, wenn auch nicht so stark wie von Analysten erwartet. Das Management bestätigte zwar seine Prognose für das laufende Jahr. Voraussetzung seien allerdings stabile Wetterbedingungen in den kommenden Monaten, sagte Encavis-Chef Christoph Husmann in einer Telefonkonferenz am Dienstagmorgen. Die Anleger des MDax-Konzerns reagierten verhalten auf die Neuigkeiten.

ATLANTA - Der Baumarktkonzern Home Depot hat im zweiten Quartal erneut einen Umsatz und Gewinnrückgang verzeichnet. Es gebe anhaltenden Druck bei Großprojekten, insbesondere in Kategorien, die Käufer als nicht unbedingt notwendig erachteten, teilte das US-Unternehmen am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung seiner Zahlen zum zweiten Quartal mit. Dagegen hätten sich Produktkategorien für kleinere Heimwerkerprojekte weiterhin robust entwickelt. Home Depot hatte in der Corona-Pandemie noch einen beispiellosen Boom bei Renovierungen und Wohnungsverschönerungen erlebt. Die Zahlen fielen dabei aber nicht so schlecht aus, wie von Analysten erwartet.

Industrieholding Esmark will US Steel kaufen



PITTSBURGH - Das Ringen um eine Übernahme des Stahlkonzerns US Steel spitzt sich zu. Esmark bietet 35 US-Dollar in bar je US-Steel-Aktie, wie die US-Industrieholding am Montag mitteilte. US Steel hatte am Sonntag angekündigt, sich nach mehreren Übernahmeangeboten Gedanken über seine strategische Zukunft machen. Die Aktien waren daraufhin am Montag stark gestiegen. Nach der Esmark-Offerte bauten die Papiere ihre Gewinne aus und kosteten bei einem Kursplus von 38 Prozent zuletzt 31,40 Dollar. Die Offerte von Esmark läuft den Angaben zufolge bis zum 30. November.

Stada: 'Sondierungsgespräche' für Verkauf - Gewinn wächst deutlich

BAD VILBEL - Der Vorstandschef des Pharmakonzerns Stada, Peter Goldschmidt, hat sich erstmals zu einem möglichen milliardenschweren Verkauf des Unternehmens geäußert. "Aus meiner Sicht befinden sich unsere Eigentümer in einer Orientierungsphase, in der erste Sondierungsgespräche stattfinden", sagte Goldschmidt der Deutschen Presse-Agentur anlässlich das Halbjahreszahlen. "Die Finanzinvestoren haben keinen Verkaufsdruck. Ich erwarte keine Entscheidung vor 2024."

Weitere Meldungen



-VDA-Präsidentin: Zulieferer vor bisher größter Herausforderung -Umfrage: Geschäftsklima unter Start-ups nahe am Corona-Tiefpunkt -Kreise: China prüft Steuererleichterung für schwächelnden Aktienmarkt -Chef von Amazons Geräte-Sparte geht bis Jahresende

-Anklage: Bankman-Fried mit 100 Millionen Dollar Polit-Spenden -Streit um Corona-Impfstoff-Patente kommt vor Gericht

-Netflix testet Cloud-Gaming in Großbritannien und Kanada -Patentstreit um Corona-Impfstoff beschäftigt Düsseldorfer Landgericht -Immobilienkonzern Adler steigt aus Berliner Wohn-Bündnis aus -UBS löst Ramsch-Hypotheken-Fall mit Milliardenzahlung -Deutsche Gamesbranche macht mehr Geschäft

-Novartis-Tochter Sandoz mit Studienerfolg für Konkurrenz-Arznei zu Bayers Eylea -Australische Hochtief-Tochter erhält Großauftrag in Australien -Studie: Viel zu wenig Investitionen in energetische Gebäudesanierung -Tönnies zieht Klage vor Gericht in Teilen zurück - Rest abgewiesen -Passagiere auf längeren Flugreisen unterwegs

-Bundesregierung will Hürden für Solaranlagen abbauen

-Auch Schweiz liftet Importbeschränkungen auf Fukushima-Lebensmittel -Marke 'Air Berlin' an Sundair-Gründer verkauft

-Werder-Chef kritisiert DFL-Antrag zu 50+1-Regel°



