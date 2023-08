Über einen Abwärtstrend aus dem Zeitraum zwischen April 2022 und Juni dieses Jahres konnte sich die Dow-Aktie zwar hinwegsetzen, wird aber vom Horizontalwiderstand zwischen 56,43 und 57,74 US-Dollar noch begrenzt. Erst wenn diese Widerstandszone fällt, dürfte die Aktie weitere Kapitalzuflüsse erfahren und könnte sogar in den Bereich der aktuellen Jahreshochs vordringen. Noch aber üben sich Investoren vornehmlich in Zurückhaltung, was auch der Korrektur der US-Märkte geschuldet sein dürfte.

In neutralen Handelsspanne