Stromausfall in weiten Teilen Brasiliens

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - In Brasilien ist in großen Teilen des Landes der Strom ausgefallen. Der Hauptstadtdistrikt Brasília und mindestens 18 Bundesstaaten waren von dem Stromausfall betroffen, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf den nationalen Stromnetzbetreiber ONS am Dienstag berichtete.

Demnach war es im größten Land in Lateinamerika um 8.31 Uhr zu einem "Vorfall" auf der Nord-Südost-Verbindung des nationalen Verbundsystems gekommen, der Einwohner und öffentliche Einrichtungen beeinträchtigte. So fielen etwa in Salvador da Bahia im Nordosten die Ampeln aus und die U-Bahn musste evakuiert werden, auch in der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo im Südosten stoppte die Metro.