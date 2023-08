FirstElement Fuel, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Wasserstoffbetankung, erhält 7,7 Millionen Dollar von der California Energy Commission, um seine Produktionskapazität zu erhöhen

Der Zuschuss wird dazu beitragen, die Produktion der Produktionsanlage von FirstElement Fuel in Santa Ana, Kalifornien, um mehr als das Zehnfache zu erhöhen, was zu mehr Arbeitsplätzen vor Ort führt und die Treibhausgasemissionen reduziert, indem mehr emissionsfreie Verkehrsmöglichkeiten geschaffen werden.

IRVINE, Kalifornien, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc. („FEF" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der California Energy Commission („CEC") einen Zuschuss in Höhe von 7,7 Millionen Dollar erhalten hat, um die Leistung der Produktionsanlage des Unternehmens in Santa Ana, CA, um mehr als das Zehnfache zu erhöhen. FEF, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, ist der weltweit führende Anbieter von Wasserstoffbetankungslösungen und betreibt derzeit das weltweit größte Netz von Wasserstofftankstellen mit 85 Zapfsäulen an 40 Tankstellenstandorten, die wasserstoffbetriebene Fahrzeuge in ganz Kalifornien versorgen.