Maypharm bringt METOO FILL HA FILLER auf den Markt, ein Metox-Botulinumtoxin mit einem Technologievorsprung der zweiten Generation

SEOUL, Südkorea und NEW YORK, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Maypharm CO, LTD, bekannt als koreanischer Hersteller, hat vor kurzem erfolgreich ein Metox-Botulinumtoxin mit einem technologischen Vorsprung der zweiten Generation und einen meNnus PLA Filler für die Kollagenregeneration auf den Markt gebracht. Bei den entwickelten Produkten werden nur fortschrittliche Technologien eingesetzt, welche für die Sicherheit und Wirksamkeit verantwortlich sind.

Seit vielen Jahren gelten Frankreich, Deutschland und die USA als ständige Marktführer im Bereich der Kosmetik und der Innovationen bei der Herstellung von Produkten für den Kosmetikmarkt. Aber alles änderte sich mit dem Eintritt Südkoreas in die Branche, einem Land, das eine echte Revolution in der Schönheitsindustrie ausgelöst hat, indem es innovative Technologien in die Produktion einbezog und der Welt Produkte vorstellte, die mit keinem der auf dem Markt bereits etablierten Produkte vergleichbar sind.