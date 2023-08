Preiskrieg: Tesla will mit neuem Angebot den Massenmarkt gewinnen

Während sich die deutschen Autobauer vor allem darum bemühen, mit Oberklasse-Produkten möglichst hohe Margen einzufahren, handelt Musk genau umgekehrt: Mit den günstigeren Fahrzeugen will er den Anteil von Tesla auf dem Massenmarkt ausbauen, auch wenn das die Margen des Autobauers drückt. Im abgelaufenen Quartal lag die Betriebsmarge nur noch bei 9,6 Prozent und war damit so niedrig wie seit mindestens fünf Quartalen nicht mehr.

Elon Musk scheint es nie an neuen Geschäftsideen zu mangeln. Erst wurde bekannt gegeben, dass die Preise in China, dem weltgrößten Automarkt, für einige Modelle gesenkt werden. Nun sollen in den USA günstigere Versionen des Model S und des Model X auf den Markt kommen. Damit soll den beiden ältesten Produkten aus der Tesla-Palette neues Leben eingehaucht werden, solange der Markt auf die Massenproduktion des Cybertruck im nächsten Jahr wartet.

Die beiden günstigeren Versionen kosten jeweils etwa 10.000 Dollar weniger als das Original-Modell, wie Tesla auf der Unternehmenswebsite erläutert. Möglich ist diese Preissenkung nicht zuletzt dadurch, dass schwächere Akkus eingebaut wurden. So kostet das neue Model S noch rund 78.500 Dollar, statt 88.500 Dollar, hat aber auch nur noch eine Reichweite von bis zu 515 Kilometern, statt zuvor rund 652 Kilometer. Das günstigere Model X kostet 88.500 Dollar statt 98.500 Dollar und verfügt nur noch über eine maximale Reichweite von 433 Kilometer, verglichen mit 560 Kilometer bei der Originalversion.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

