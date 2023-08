Kanzleibooster GmbH startet den Kanzlei Club Eine Schulungs- und Austauschplattform für Mitarbeiter aus Steuerkanzleien (FOTO)

Speyer (ots) - Die Kanzleibooster GmbH, eine digitale Unternehmensberatung für

Steuerberater mit Sitz in Speyer, stellt ihr neuestes Projekt vor - den Kanzlei

Club. Dabei handelt es sich um eine Schulungs- und Austauschplattform, die

Mitarbeiter aus Steuerberatungskanzleien weiterbildet und fördert.



Geschäftsführer und Kanzleiberater Michael Wohlfart: "Für Steuerberater ist es

aktuell sehr schwer, an neues und qualifiziertes Personal zu kommen. Umso

wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass die bestehenden Mitarbeiter sich in der

Kanzlei wohlfühlen und optimal geschult sind. Dabei können wir im Kanzlei Club

helfen. Wir befassen uns aber nicht mit Paragrafen, sondern vielmehr mit Themen

wie dem Priorisieren von Aufgaben, dem zügigen und entspannten Abarbeiten und

der Nutzung von modernen Tools. Außerdem sorgen wir für ein besseres

Arbeitsklima, sodass alle an einem Strang ziehen."