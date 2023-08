VAPORESSO feiert 8-jähriges Bestehen mit dem Radiant Inno Dream Carnival

SHENZHEN, China, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, eine führende Marke in der Vaping-Branche, bereitet sich darauf vor, seine Online-Veranstaltung zum 8. Jubiläum, den Radiant Inno Dream Carnival, unter dem Motto „Innovating Brilliance, Forging Dreams Beyond" (Innovative Brillanz, die Träume schmiedet) zu eröffnen. Mit dieser Veranstaltung soll der achtjährige Erfolg der Marke gefeiert und der treuen Kundschaft, die sie auf ihrem Weg begleitet haben, gedankt werden.

Der Radiant Inno Dream Carnival beginnt am 18. August mit der Veröffentlichung eines Videos von innovativen Menschen, die ihren Träumen nachjagen und ihre inspirierenden Geschichten teilen möchten. VAPORESSO hat sechs herausragende junge Leute aus verschiedenen Bereichen im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und in Frankreich eingeladen, ihre Geschichten mit VAPORESSO zu teilen und ihr einzigartiges Verständnis von Innovation und Traumverfolgung darzulegen. Dieses Video soll die enge Verbindung zwischen der Marke VAPORESSO und der Innovation, den Träumen sowie der Entschlossenheit und den Anstrengungen auf dem Weg zur Verwirklichung der Träume aufzeigen.