Düsseldorf (ots) - Social Recruiting wird mit Blick auf den Fachkräftemangel

immer wichtiger. Die Nachfrage ist enorm - und immer mehr

Social-Recruiting-Agenturen kommen an ihre Grenzen. Online-Marketingexperte

Dennis Dahl unterstützt Agenturen, Unternehmens- und Personalberater sowie

Personaldienstleister daher dabei, ihre Kundenaufträge planbar zu erfüllen.

Inwiefern Social Recruiting hierbei unterstützen kann, erfahren Sie hier.



Immer mehr Unternehmen leiden massiv unter fehlendem Personal. Um ihre Vakanzen

rasch zu besetzen, greifen sie auf bewährte Maßnahmen zurück. Hierzu gehört auch

die Zusammenarbeit mit Agenturen, Unternehmens- und Personalberatern oder

Personaldienstleistern. So vielversprechend diese Entscheidung grundsätzlich

auch sein mag: Selbst Recruiting-Spezialisten sehen sich verstärkt mit fehlenden

Kandidaten konfrontiert. Ihre Pools sind längst nicht mehr so üppig gefüllt, wie

es noch vor einigen Jahren der Fall war. "Wer jetzt nicht umdenkt und sich den

aktuellen Anforderungen stellt, wird schon bald das Nachsehen haben", erklärt

Online-Marketingexperte Dennis Dahl.





"Kandidaten lassen sich heute vor allem über die sozialen Medien erreichen.Schließlich verbringen sie dort einen großen Teil ihrer Freizeit. Berater,Agenturen und Personaldienstleister haben mit Social Media also einleistungsstarkes Tool an der Hand, über das sie vergleichsweise leichtqualifizierte Fachkräfte für ihre Kunden finden können", so Dennis Dahl weiter.Der Online-Marketingexperte unterstützt Social-Recruiting-Agenturen dabei,bedarfsoptimierte Maßnahmen umzusetzen und so ihre Kundenaufträge planbar zuerfüllen. Er weiß daher auch, wie Unternehmens- und Personalberater,Personaldienstleister sowie Agenturen den aktuellen Hype um Social Recruitinggezielt für sich nutzen können.Was Social Recruiting so besonders machtSocial Recruiting ist ein Hype, der die Personalgewinnung verändert. Das liegtmitunter an der Möglichkeit, eine Vielzahl an potenziellen Kandidatenanzusprechen. Besonders betrifft das passiv suchende Kandidaten, also Kräfte,die sich zwar in einer festen Anstellung befinden, grundsätzlich aber zu einemWechsel bereit wären, sollte sich ihnen ein attraktives Angebot bieten. Darüberhinaus lassen sich Arbeitgeber und deren vakante Positionen in den sozialenNetzwerken besonders arbeitnehmerfreundlich vorstellen. Mit Videos und Bildernkann ein authentischer Einblick in den Unternehmensalltag und das kollegialeMiteinander geschaffen werden. Das stärkt nicht nur dieArbeitgeberattraktivität, sondern sorgt auch für Identifikation und erhöht dieChancen auf eine Bewerbung. Ist der Arbeitgeber platziert und das Interesse der