Shutterstock ernennt Aimee Egan zur ersten Global Head of Enterprise

Mit mehr als 20 Jahren globaler Führungserfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und allgemeines Management von B2B wird Aimee Egan an der Spitze des leistungsstarken Unternehmensaufgabenbereichs von Shutterstock stehen, einschließlich der Bereiche Vertrieb, Redaktion, Studios und Geschäftsentwicklung, um das Wachstum maßstäblich voranzutreiben, erstklassige Kundenerfahrungen zu bieten und innovative Lösungen auf den Markt zu bringen.

NEW YORK, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale kreative Plattform, die hochwertige Inhalte und kreative Full-Service-Workflow-Lösungen für transformative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet, gab heute bekannt, dass Aimee Egan mit Wirkung zum 7. August 2023 dem Führungsteam und dem Executive Committee des Unternehmens als Global Head of Enterprise beitreten wird.

„Wir freuen uns sehr, Aimee Egan als engagierte Unternehmensführungskraft in einer beispiellosen Zeit in unserer Geschichte des Wachstums und der Innovation im Shutterstock-Team begrüßen zu dürfen", so Paul Hennessy, Chief Executive Officer bei Shutterstock. „Dies ist eine brandneue Rolle, die geschaffen wurde, um unsere Kunden wie nie zuvor zu unterstützen. Aimee Egans Fachkenntnisse als wachstumsorientierte und personenorientierte Führungskraft in allen Branchen und Regionen wird für die Mitarbeiter und Kunden von Shutterstock gleichermaßen von Vorteil sein."

Das Unternehmensgeschäft von Shutterstock ist von Jahr zu Jahr stetig gewachsen, angetrieben durch strategische Partnerschaften mit branchenführenden Unternehmen, Akquisitionen wie GIPHY und Splash News, neue redaktionelle Abonnements und preisgekrönte Projekte von Shutterstock Studios. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich eine Schadloshaltung für generative KI für seine Unternehmenskunden eingeführt, die es ihnen ermöglicht, voller Zuversicht Kampagnen zu erstellen, die das Beste aus generativer Technologie nutzen.

„Ich habe mich von den Innovationen von Shutterstock inspirieren lassen und freue mich darauf, mein Fachwissen, meine Begeisterung und mein tief empfundenes Engagement für kundenorientiertes Wachstum einzusetzen, um unsere Erfolgsbilanz fortzusetzen", erklärte Aimee Egan. „Unser Shutterstock-Enterprise-Team besteht aus talentierten, erfahrenen und großzügigen Mitarbeitern und es ist anregend, sich die Geschichten vorzustellen, die wir gemeinsam im Namen unserer aktuellen und zukünftigen Kunden vorantreiben werden."

Zuletzt war Aimee Egan Chief Commercial Officer bei der ACA Group, einem Governance-, Risiko- und Compliance-Berater für Finanzdienstleistungen. Vor ihrer Position bei ACA war Egan 20 Jahre bei Thomson Reuters tätig, wo sie erfolgreich große globale Teams mit Kundenkontakt in unterschiedlichen Führungspositionen leitete.

Informationen zu Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist ein führender Partner für transformative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen, der es der Welt ermöglicht, mit Zuversicht kreativ zu sein. Shutterstock wird von Millionen von Entwicklern auf der ganzen Welt und einem furchtlosen Ansatz für Produktinnovationen angetrieben und ist die weltweit führende Plattform für die Lizenzierung aus der umfangreichsten und vielfältigsten Sammlung hochwertiger 3D-Modelle, Videos, Musik, Fotos, Vektoren und Illustrationen. Vom weltweit größten Marktplatz für Inhalte über den Zugang zur Redaktion von Eilmeldungen und hochkarätiger Unterhaltung bis hin zu einer All-in-One-Plattform für die Bearbeitung von Inhalten und einem Studio-Produktionsservice – alles unter Verwendung der neuesten innovativen Technologien – bietet Shutterstock die umfassendste Auswahl an Ressourcen, um Geschichten zum Leben zu erwecken.

