Düsseldorf (ots) - Effiziente Führungskräfteentwicklung in der Krise istunerlässlich - Experten stimmen überein, dass in der aktuellenFührungslandschaft erhebliche Verbesserungen erforderlich sind. So auch AlexFischer, der die Mitarbeiterausbildung als Schlüssel zum Erfolg für Unternehmensieht. Er ist Experte in der Immobilien- und Finanzbranche, in welchen er sichhäufig mit dem Thema des Führungskräftemangels konfrontiert sieht. Seine Lösungstellt er nun als das Mentoringprogramm "Business-Leverage-System" vor, welchessich auf Führungskräfteentwicklung und Nachfolgeplanung fokussiert. Warum derSchlüssel zum Erfolg in der Mitarbeiterweiterbildung liegt, erfahren Sie hier.Der Mangel an Führungskräften ist unbestreitbar: Laut einer Studie von Gitnussehen sich mehr als 80 Prozent der Unternehmen mit dieser Herausforderungkonfrontiert. Hinzu kommt, dass viele Unternehmer sich gern aus demTagesgeschäft zurückziehen möchten, um sich auf strategische Aspekte zukonzentrieren. Ein Wunsch, der angesichts der fehlenden Führungskräfte jedochoft unerfüllt bleibt. "Es gibt eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zubegegnen und die Geschäftsführerebene aus ihrem Hamsterrad zu befreien. DerSchlüssel hierzu liegt in den eigenen Mitarbeitern", sagt Alex Fischer, Coachund Experte in den Bereichen Immobilien , Steuer und Unternehmertum. "Inzwischenbemängelt jede vierte Führungskraft die fehlende oder mangelhafte Qualität derFührungskräfteentwicklung in ihrem Unternehmen. Dies unterstreicht dieNotwendigkeit, effektive Strategien für die Führungskräfteentwicklung zuentwerfen und umzusetzen, um den aktuellen und zukünftigen Bedarf anqualifizierten Führungskräften zu decken."