Locus Robotics zum dritten Jahr in Folge in die Inc. 5000-Liste aufgenommen

Führendes Unternehmen für Lagerroboter wird vom Wirtschaftsmagazin erneut als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA eingestuft

WILMINGTON, Massachusetts, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, weltweit führender Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMRs) für die Lagerautomatisierung, wurde erneut in die Inc. 5000-Liste benannt. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen auf der prestigeträchtigen Liste in Erscheinung tritt. Die Liste, die jährlich vom Magazin Inc. veröffentlicht wird, zeichnet die am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten aus und würdigt ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Innovation.