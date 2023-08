DAX - Unterstützung um 15.700 Punkte wackelt

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Long-Position nach Eröffnung bei 15.800 Punkten hat bereits das Kursziel um 15.900 Punkte erreicht. Es könnte nun zu einem erneuten Kursrückgang zur massiven Unterstützung bei 15.700 Punkten kommen. In diesem Bereich könnten sich möglicherweise neue Long-Positionen anbieten. Kommt es hingegen zu einem erneuten Hochlauf bis in den Bereich von 16.000 Punkten, könnten sich hier Short-Positionen ergeben."

Das hat wieder gut gepasst, die Unterstützung um 15.700 Punkte wurde erreicht, dann ging es wieder aufwärts. Aber die Unterstützung kann nicht immer wieder verteidigt werden. Sollte der Abwärtsdruck beibehalten werden, wonach es aktuell aussieht, dann kommt es in den kommenden Handelstagen zu einem Durchbruch. Nach unten. Kommt es zu einem nachhaltigen Durchbruch, kann es schnell weiter bis zum 200er-EMA bei aktuell 15.400 Punkten kommen.