Bonn/Berlin (ots) - Die Reform der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

steht an. In einer Stellungnahme zum Referentenentwurf aus dem Bundesministerium

für Digitales und Verkehr (BMDV) begrüßt der Zentralverband Deutsches

Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) die angestrebte Weiterentwicklung.



"Insbesondere die Prüfstützpunkte (PSP) erfüllen eine wichtige Funktion bei der

flächendeckenden Überwachung von Fahrzeugen aller Art", betont ZDK-Präsident

Arne Joswig. In diesen qualifizierten Kfz-Werkstätten werden jährlich über 23,5

Millionen Hauptuntersuchungen (HU) von Prüfingenieuren der

Überwachungsorganisationen sowie mehr als 12 Millionen Abgasuntersuchungen (AU)

eigenständig durchgeführt.





Laut dem Referentenentwurf zur Reform der StVZO soll die bisher üblichewiederkehrende Überwachung der Prüfstützpunkte (mindestens einmal in dreiJahren) durch die Kfz-Innungen zukünftig entfallen. Laut dem ZDK seien in derPraxis große Unterschiede und Intransparenz in der Qualität der Prüfstützpunktezu beobachten."Deshalb sollten die Prüfstützpunkte in das öffentlich-rechtlicheAnerkennungssystem für Kfz-Werkstätten mit einbezogen werden, um einheitlicheStandards für Sicherheit und Umweltschutz zu gewährleisten", fordert derZDK-Präsident. Bereits jetzt werden die Prüfstützpunkte in 14 Bundesländern inder Zentralen Datenbank des Kfz-Gewerbes (ZDB) erfasst. Bei Vorlage einergesetzlichen Regelung könnten auch die beiden fehlenden Bundesländer schnellnachziehen.In seiner Stellungnahme setzt sich der ZDK außerdem dafür ein, dass dieRahmenbedingungen für die technische Fahrzeugüberwachung möglichst digital undunbürokratisch ausgestaltet werden. "Nun gilt es, die Chance für ein echtesUpdate der Kfz-Überwachung zu ergreifen", so ZDK-Präsident Joswig.In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf hält der ZDK außerdem einestärkere Einbeziehung von Fahrassistenzsystemen (FAS) in die technischeFahrzeugüberwachung für sehr wichtig. Aktuelle Untersuchungen würden zeigen,dass die Zuverlässigkeit dieser Systeme sehr unterschiedlich sei. Das werdedurch teilweise zu beobachtende unsachgemäße Wartung und Reparatur verstärkt.Der Verordnungsgeber sei deshalb aufgerufen, im Dialog mit den Branchenexpertenempirische Grundlagen zu ermitteln und einen Vorschlag vorzubereiten, der dieRisiken unzureichend gewarteter und reparierter Assistenzsysteme minimiert.Darüber hinaus setzt sich der ZDK dafür ein, dass die bereits im Oktober 2021realisierte Abschaffung der Doppelprüfung (Eichung und Kalibrierung) vonAbgas-Messgeräten künftig auch für alle bei der Hauptuntersuchung eingesetztenMessgeräten gelten sollte, beschränkt auf eine ausschließliche Kalibrierung. Dassei ein weiterer wichtiger Schritt, bürokratische und finanzielle Lasten für dieKfz-Betriebe zu minimieren.Schließlich fordert der ZDK einheitliche Prüfvorgaben für die Durchführung vonFahrzeuguntersuchungen, um die Qualität dieser Untersuchungen oder Prüfungen unddas Detektieren möglicher Fahrzeugmängel zu erhöhen. Hier weise der bereits fürdie Sicherheitsprüfung (SP) an Nutzfahrzeugen vorgegebene Weg von Prüfvorgabendie Richtung.