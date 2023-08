SHENZHEN, China, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Das Shenzhen Museum of Contemporary Art and Urban Planning („SZ MOCAUP") gibt die Präsentation einer Ausstellung mit dem Titel „Ding Yi: Cross Galaxy" bekannt, die vom 16. August bis zum 15. Oktober 2023 stattfinden wird. Die Ausstellung durchbricht die lineare Erzählung der Zeit und wählt über 60 klassische Werke aus Ding Yis „Cross"-Serie seit den 1980er Jahren aus. Sie schneidet aus verschiedenen Perspektiven in die über 30-jährige Schaffenszeit des Künstlers ein. Außerdem werden neue Gemälde, Installationen und digitale Kunstwerke präsentiert, die von Ding Yi speziell für Shenzhen kreiert wurden.

Seine abstrakte Kunst entstand im Jahr 1988. Die 1980er-Jahre der zeitgenössischen chinesischen Kunst waren ein riesiger Versuchsraum, in dem alle Arten von avantgardistischen und experimentellen Kunstformen entstanden, die mit der Welle von Reformen und der Öffnung der Politik einhergingen. Ding Yi war Zeuge eines Bruchs mit der Vergangenheit und eines Umsturzes von Werten, in denen die Neuheit selbst als Tugend gilt, und distanzierte sich von der Euphorie. Er begann, nach trivialen Dingen zu suchen, die klein, bescheiden und unbedeutend sind und nur schwer als Kunstmaterial angesehen werden können. Er stieß auf die Symbole „X" und „+", die der Öffentlichkeit bekannt sind, aber keine besondere Bedeutung haben. Diese Symbole können als Ablehnung des Ausdrucks der Wertbezogenheit und der Konventionen angesehen werden, die sie geltend machen.

Ding Yis Einzelausstellung, kuratiert von Yongwoo Lee, gleicht einer Art Autobiografie, die den gesamten Prozess von Ding Yis Kunst in den letzten 35 Jahren zeigt, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Statt der üblichen chronologischen Darstellung seines Werkes wird diese Ausstellung in den Abschnitten „Bedeutung und Bedeutungslosigkeit", „Weilen und Treibenlassen", „Figürliche Abstraktion" und „Lebende Wesen" kuratiert. Neben dem Tableau von „dicht gemusterten Gemälden" zeigt die Ausstellung einen großen Wandel in seinem Werk, in dem die Schönheit negativer Räume schrittweise hervortritt. Insbesondere wird ein in der Luft schwebender Ventilator in Form eines „+" vorgestellt, der die dreidimensionale Ausdrucksweise des „x" erweitert, die er in seinen früheren Skulpturen und Installationsarbeiten gezeigt hat. Ding Yis Kunst, die sich aus dem Zeichen des Kreuzes entwickelte, ist somit eine Galaxie der Kreuze und ein Epos, in dem das Leben atmet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2185968/20230815111837.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2185969/20230815111840.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shenzhen-mocaup-prasentiert-die-ausstellung-ding-yi-cross-galaxy-301901287.html