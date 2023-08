Vom bekannten Silberproduzenten First Majestic Silver hat Golden Tag Resources ( TSX.V: GOG, FSE: GTD, WKN: 869423 ) die La-Parilla-Silber-Mine in der Provinz Durango in Mexiko übernommen. Sie verfügt nach einer jüngst aktualisierten Ressourcenschätzung über 22 Adern innerhalb der Minen Rsosarios, San Marcos und Quebradillas mit einer angezeigten Ressource von 615.000 Tonnen Gestein mit einem Silberäquivalentgehalt von 263 g/t und einer abgeleiteten Ressource von 1.257.000 Tonnen Gestein mit einem Silberäquivalentgehalt von 256 g/t.

Silberbarren; Quelle: Depositphotos

Geschlossen wurde die Vereinbarung mit First Majestic Silver zum Verkauf der La-Parilla-Mine bereits Anfang Dezember 2022. Das Areal umfasst mehrere kleine Minen und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 69.478 Hektar. Abgeschlossen werden soll der Erwerb der Mine, dem noch die Aufsichtsbehörden und die TSX-Venture-Börse in Toronto zustimmen müssen, in den nächsten Tagen.

Beim La-Parilla-Komplex handelt es sich um eine Untertagemine, in der derzeit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Die Mineralressourcen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Untertagezugängen und kann daher mit relativ wenig Aufwand erschlossen werden.

Neben dem Hauptprodukt Silber werden als Beiprodukte auf La Parilla Blei, Zink und auch etwas Gold gefördert. Aus der angezeigten Ressource ergibt sich eine mögliche Fördermenge von 3,48 Millionen Unzen Silber, 1.700 Unzen Gold, 9.600 Tonnen Blei und 8.500 Tonnen Zink.

Sollte auch die abgeleitete Ressource vollständig gefördert werden können, erhöht sich die mögliche Produktion um weitere 7,73 Millionen Unzen Silber, 5.000 Unzen Gold, 12.400 Tonnen Blei und 12.700 Tonnen Zink. Ungefähr 15 Prozent der angezeigten und 35 Prozent der abgeleiteten Mineralressourcentonnage setzen sich aus einer Oxidmineralisierung zusammen. Die restliche Ressource besteht aus Sulfiderzen.

Ausgeschlossen aus der Mineralressourcenschätzung wurden bestimmte Untertage-Säulen. Sie könnten zusätzliches förderbares Erz darstellen. Bevor ihr Abbau angegangen werden kann, müssen zusätzliche geomechanische Studien klären, ob auch dieses Erz für einen Abbau geeignet ist.

Greg McKenzie, der Präsident und CEO von Golden Tag, bezeichnete die Übernahme der Mine und die Aktualisierung der Mineralressource als einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Unternehmens. Er erklärte: „Alle heute gemeldeten Mineralressourcen befinden sich in unmittelbarer Nähe der bestehenden Untertageerschließung und Infrastruktur, die zur Unterstützung eines möglichen Abbaus erforderlich ist. La Parrilla bleibt eine hochwertige Silbermine in der First Majestic Silver zwischen 2005 und 2019 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert hat.

Fazit: Geschlossen und in den Instandhaltungs- und Wartungsstatus versetzt hatte First Majestic Silver die Mine, nachdem sowohl der Silberpreis auf 16 US-Dollar je Feinunze zurückgefallen war und auch die Preise für die Beiprodukte Blei und Zink zur Schwäche neigten. Da sich der Silberpreis in der Zwischenzeit wieder deutlich erholt hat, erscheint ein profitabler Abbau der noch vorhandenen Erze auch weiterhin möglich. Voraussetzung dafür wird allerdings sein, dass Golden Tag darauf achtet, dass die eigenen Produktionskosten nicht aus dem Ruder laufen.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Golden Tag Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Golden Tags Resources sowie Homerun Resoruces und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Golden Tag Resources und Homerun Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.