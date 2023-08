Arctic Fox Lithium ( CSE: AFX, FSE: O5K, WKN: A3D7WN ) hat Global One Media Limited beauftragt, in Zukunft seine verschiedenen Kanäle in den Sozialen Medien zu verwalten. Mit diesem Schritt hofft das Unternehmen, seine globale Präsenz weiter ausbauen zu können und eine größere Zahl von Investoren über die interessanten Lithium-Projekte in der Region James Bay in Quebéc informieren zu können.

Die Projekte von Arctic Fox Lithium liegen in Quebec; Foto; Arctic Fox Lithium

Übernehmen wird Global One Media in Zukunft alle Social-Media-Kanäle von Arctic Fox Lithium. Zu den Aufgaben des Dienstleisters gehört auch die Verbreitung von Interviews, Unternehmensnachrichten Präsentationen und anderen ähnlich gelagerten Dienstleistungen. Bei Global One Media wird Bastien Boulay, als Managing Partner für Arctic Fox Lithium verantwortlich sein.

Er erklärte zum Beginn der neuen Partnerschaft: „Da mittlerweile fast 80 Prozent der jungen Erwachsenen soziale Medien für ihre Anlageberatung nutzen, sind wir begeistert, dass wir die Präsenz von Arctic Fox Lithium Corp. insbesondere bei Millennial- und Generation-Z-Investoren, die typischerweise Anlageinformationen auf digitalen Kanälen wie YouTube, TikTok, Spotify und Instagram konsumieren, einführen und verbessern können. Indem wir die Informationen auf eine Art und Weise präsentieren, die für sie relevant und leicht verdaulich und verständlich ist, wollen wir Arctic Fox Lithium Corp. dabei helfen, eine dynamische Online-Fangemeinde über alle ihre Social-Media-Kanäle aufzubauen."

Vergüten wird Arctic Fox Lithium die Dienstleistung mit einer monatlichen Pauschale von 3.000 US-Dollar. Eine zusätzliche Vergütung etwa in Form von Aktien oder einer anderen direkten Beteiligung am Unternehmen wird Global One Media nicht erhalten. Durchaus möglich ist, dass Global One Media in Zukunft noch weitere Dienstleistungen anbieten und für Arctic Fox Lithium erbringen wird. Die Absicht, sich an Arctic Fox Lithium zu beteiligen oder das Recht auf eine solche Beteiligung zu erlangen, hat Global One Media nicht.

Harry Chew, der Präsident, CEO und Direktor von Arctic Fox Lithium, kommentierte die neue Zusammenarbeit mit den Worten „Global One Media wird unsere globale Präsenz über mehrere Social-Media-Plattformen ausweiten, während wir unsere Lithium-Aussichten in der Region James Bay in Quebec vorantreiben.“

