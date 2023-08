Jefferies senkt Ziel für SMA Solar auf 87 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 105 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In der Vorwoche hätten die Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen, doch die Aktie sei seither unter Druck geraten wegen sinkender Auftragseingänge, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit, wie die normalisierte Auftragslage ausfällt, stimme ihn vorsichtiger hinsichtlich des für 2025 eingepreisten Wachstums./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 06:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2023 / 12:00 / ET

Die SMA Solar Technology Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,92 % und einem Kurs von 74,75EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 87 Euro