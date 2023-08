Clermont Group heißt Robbie Bourke als Head of Aerospace willkommen

Der Veteran der Luftfahrtindustrie Robbie Bourke kommt als Head of Aerospace zur Clermont Group

Bourke wird das Ziel von Clermont beaufsichtigen, die nachhaltige Luftfahrtrevolution anzuführen, zu der auch das Pionierunternehmen für Elektroantrieb, magniX, und Eviation, der Hersteller des vollelektrischen Pendlerflugzeugs Alice, gehören.

Bourke verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung, darunter in leitenden Positionen bei Oliver Wyman , Virgin Atlantic Airways und Airbus

SINGAPUR, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Clermont Group („Clermont"), eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Singapur, gibt heute bekannt, dass Robbie Bourke, ein Veteran der Luftfahrtindustrie, dem Unternehmen als Head of Aerospace beitritt. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Luftfahrtindustrie wird Bourke seine fachliche Kompetenz nutzen, um die Zielsetzung von Clermont voranzutreiben, die nachhaltige Luftfahrtrevolution anzuführen.

Bourke war zuletzt für Partner, Transport and Services bei der Beratungsfirma Oliver Wyman zuständig. In dieser Position beriet er Kunden aus den Bereichen Flugverkehr, Luft- und Raumfahrt sowie Schienenverkehr in Bezug auf Strategie, Betrieb und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus war er für den Aufbau der Abteilung des Unternehmens für Klimaauswirkungen des Luftverkehrs und technische Beratung in der EMEA-Region zuständig. Zuvor hatte Bourke leitende technische Positionen bei Virgin Atlantic Airways und Positionen in der technischen Entwicklung bei Airbus inne.

Wegbereiter für den Übergang zu nachhaltiger Luftfahrt

Die Tochtergesellschaft von Clermont, magniX, ist der Branchenführer im Bereich elektrischer Antriebssysteme und hat mittlerweile bahnbrechende Flüge von fünf verschiedenen Flugzeugen angetrieben, darunter die Alice von Eviation. magniX wurde von der NASA als ihr Partner im Rahmen ihres Projekts Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) ausgewählt, dessen Ziel darin besteht, die Praxistauglichkeit von elektrischen Antriebssystemen zu demonstrieren und den Übergang der Branche zu nachhaltiger Luftfahrt zu beschleunigen.