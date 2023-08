Die Aktienmärkte heute volatil, im Fokus heute die überraschende Senkung der Zinsen in China und "heiße" US-Einzelhandelsumsätze, die die (Kapitalmarkt-) Zinsen zunächst weiter nach oben trieben (die 10-jährige US-Anleiherendite erreichte das wichtige Widerstands-Niveau von 4,25 Prozent). Damit rückt eine Senkung der Zinsen durch die US-Notenbank Fed in immer weitere Ferne. Die Aktienmärkte der Wall Street moderat negativ, aber auch heute (wie gestern auch) die klare Mehrheit der Aktien im Minus. Das gilt vor allem für US-Banken-Aktien nach der Warnung von Fitch vor einer Abstufung selbst der US-Großbanken wie JP Morgan. Und was bedeutet die Schwäche der Wirtschaft in China - steht der Yuan vor einer Abwertung wie einst im August 2015, als die Wall Street geschockt reagierte?

Hinweise aus Video:

1. Immobilienkrise: Die Pleitewelle rollt in Deutschland

2. US-Banken wie JPMorgan könnten von Fitch abgestuft werden

3. Aktien: Investoren so wenig bärisch wie zuletzt vor erster Zinsanhebung der Fed

Das Video "Aktienmärkte: China, Zinsen, heiße Daten!" seheb Sie hier..