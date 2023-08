Zum 20-jährigen Jubiläum verlängern ING Deutschland und der Deutsche Basketball Bund ihre erfolgreiche Partnerschaft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die ING Deutschland und der Deutsche Basketball Bund

(DBB) haben heute vorzeitig ihren seit dem Jahr 2003 bestehenden

Sponsoring-Vertrag verlängert. Die ING Deutschland bleibt damit bis mindestens

30. September 2028 Hauptsponsor aller deutschen Damen-, Herren- und

Nachwuchsnationalmannschaften. Der neue Vertrag wurde im Rahmen einer

Feierstunde zur 20-jährigen Partnerschaft mit dem DBB am Hauptsitz der Bank in

Frankfurt am Main unterzeichnet. Zu Gast waren dabei auch Bundestrainer Gordon

Herbert und die Nationalspieler Isaac Bonga, Justus Hollatz und David Krämer,

die einen Ausblick auf den FIBA Basketball World Cup 2023 gaben.

DBB-Rekordnationalspieler Patrick Femerling, DBB-Präsident Ingo Weiss und der

Vorstandsvorsitzende der ING in Deutschland, Nick Jue, warfen gemeinsam einen

Blick zurück auf Erfolge und Meilensteine der vergangenen 20 Jahre.



Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland zur Partnerschaft: