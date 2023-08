Wirtschaft Kuhle verlangt von Habeck Beitrag zum Bürokratieabbau

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, hat mit Blick auf das von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) geplante "Bürokratieentlastungsgesetz" einen substanziellen Beitrag dazu von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gefordert. "Robert Habeck trägt als Bundeswirtschaftsminister eine Verantwortung für die Belange der Unternehmen", sagte Kuhle dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe).



"Viele Vorschriften, die von ihnen als störend empfunden werden, befinden sich in seinem Geschäftsbereich. Deshalb erwarte ich gerade vom Bundeswirtschaftsministerium, dass es einen substanziellen Beitrag zum Bürokratieabbau leistet", so der FDP-Politiker. "Das Problem mit dem Bürokratieabbau war immer, dass das in den Ohren vieler Menschen wie eine Floskel klang. Das darf diesmal nicht der Fall sein. Wir müssen jetzt mal Bürokratieabbau machen, von dem man tatsächlich etwas merkt", sagte er.