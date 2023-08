View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mir-kamen-diese-worte-unwillkurlich-in-den-sinn-301901722.html

Die Regierung Argentiniens ernannte Gustavo Sabino Vaca Narvaja im Jahr 2021 zum Botschafter in China. Nach seiner Ankunft in der Volksrepublik begann er darüber nachzudenken, sich einen chinesischen Namen zuzulegen. Weil die KP Chinas einen bekannten Intellektuellen hat, der Chen Wangdao heißt und das „Manifest der Kommunistischen Partei" übersetzt hat, wählte auch er „Wangdao" als seinen chinesischen Namen.

Narvaja war in vielen Provinzen Chinas und konnte die tiefe Liebe der Menschen zu Xi Jinping und sein Ansehen bei der Bevölkerung erkennen. Narvaja sagte, Xi verstehe die Bedürfnisse des Volkes.

Danach fragte er, was das Lied bedeute und erfuhr, dass es ein beliebtes Lied war. Er weiß, dass China unter der Führung der KP Chinas extreme Armut bereits im Jahr 2021 überwunden hat. Dies sei auch eine bedeutende Errungenschaft während Xis Amtszeit.

Der argentinische Botschafter erklärte, er habe das gesagt, weil er 70.000 Menschen gemeinsam singen gehört habe, als er an dem 100-jährigen Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas auf dem Platz des Himmlischen Friedens teilnahm. Der leidenschaftliche Gesang und die Liebe der Menschen zu Staatspräsident Xi Jinping hätten ihn zutiefst berührt.

BEIJING, 16. August 2023 /PRNewswire/ -- Während eines Treffens der Staatsoberhäupter Chinas und Argentiniens im Jahr 2022 kamen Gustavo Sabino Vaca Narvaja, dem argentinischen Botschafter in China, unwillkürlich diese Worte in den Sinn: „Ohne die Kommunistische Partei gäbe es kein neues China." Chinas Staatspräsident Xi Jinping war damals sehr glücklich und lächelte ihm wissend zu. Narvaja war von dem Treffen tief beeindruckt.

Mir kamen diese Worte unwillkürlich in den Sinn

