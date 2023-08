Fineqia schließt zweite Tranche der Privatplatzierung ab und verleiht damit dem Unternehmenswachstum Auftrieb

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das " Unternehmen "

oder " Fineqia ") (CSE: FNQ) (OTC: FNQA) (Frankfurt: FNQQF), ein Unternehmen für

digitale Vermögenswerte und Fintech-Investitionen, gab die zweite Tranche seiner

nicht-gehandelten Privatplatzierung (,, Angebot ") für eine kumulative Erhöhung

von 309.696 CAD bekannt.



Das Unternehmen gab 30.969.600 Einheiten aus und erzielte in dieser Tranche

einen Bruttoerlös von 308.996 CAD sowie die Zahlung von Vermittlungsgebühren in

Höhe von 700 CAD. Dies folgt auf den Abschluss der ersten Tranche des

Unternehmens, die am 30. Juni bekanntgegeben wurde. Bei dieser wurden 58.527.500

Einheiten (die "Einheiten") ausgegeben und ein Bruttoerlös von 585.275 CAD sowie

die Zahlung von Vermittlungsgebühren in Höhe von 9.469,25 CAD erzielt. Dies

entspricht einer kumulativen Emission von Einheiten im Wert von 594.744,25 CAD.