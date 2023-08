Singapur (ots/PRNewswire) - Optty (https://www.optty.com/) , ein in Singapur

ansässiges Unternehmen für Zahlungstechnologien, freut sich, bekannt geben zu

können, dass es die B Corp-Zertifizierung erhalten hat, die sein Engagement für

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zweck und Gewinn widerspiegelt.



Die B Corp-Zertifizierung wird an Unternehmen vergeben, die die höchsten

Standards für soziale und ökologische Auswirkungen erfüllen. Optty schließt sich

dieser Elite-Gruppe mit einer soliden Erfolgsbilanz von Beiträgen zu

nachhaltiger Entwicklung und Initiativen zum Kohlenstoffausgleich an.





Das Herzstück von Optty ist eine robuste, einheitliche API-Integration, die eineVerbindung zu sechs Zahlungsarchitekturen herstellt, darunter "Buy Now PayLater", "Digital Wallets", "Debit" und "Kredit" und weitere, wobei bis Ende 2023neun Architekturen verfügbar sein werden. Diese Technologie verfügt über mehrals 90 einzelne "Buy Now Pay Later"-Integrationen - die höchste Anzahl, die voneinem Technologieanbieter weltweit angeboten wird, was Optty zu einem führendenUnternehmen in der Fintech-Branche macht.Darüber hinaus ist die Technologie von Optty derzeit in mehr als 120 Ländernverfügbar, mit einer vollständigen White-Label-Lösung für Systeme, Banken,Gateways und Händler gleichermaßen und Plänen für eine kontinuierliche globaleExpansion.Eine branchenführende zusätzliche Komponente der Plattform von Optty ist dieeingebettete Technologie, die es globalen Einzelhändlern ermöglicht, in wenigerals einer Minute ihre Kassen mit Klimaschutz-, Spenden- und Sammeldienstenauszustatten. Diese Funktion ermöglicht es Kunden auf der ganzen Welt, bei jederTransaktion einen Beitrag zu leisten, wenn sie sich dafür entscheiden. Dadurchwerden Mittel für den Ausgleich von Kohlenstoffauswirkungen und die Finanzierungvon Nachhaltigkeits- und Naturschutzprojekten auf der ganzen Welt geschaffen undeine umfassende Integration von Wohltätigkeitsorganisationen undSpendentechnologien aus aller Welt unterstützt.Nikhil Hirdramani, Sustainability Influencer/Consultant und EO Global Leader,widmet seine Zeit der Arbeit mit umsetzbaren Nachhaltigkeitsprojekten auf derganzen Welt, nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte in der Textilindustrieverbracht hat. "Wir befinden uns an einem kritischen Punkt auf unserem globalenWeg, und als Mitglieder der internationalen Geschäfts- undUnternehmergemeinschaft tragen wir eine große Verantwortung", kommentiertHirdaramani. "Ich freue mich sehr zu sehen, dass Optty diesen Paradigmenwechselvollzogen hat. Wirtschaftlicher Erfolg und Umweltverträglichkeit schließen sichnicht gegenseitig aus, sondern sind eng miteinander verwoben. Optty hat neue