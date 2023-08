ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu defekten Regierungsfliegern:

"Die wiederkehrenden Ausfälle der Regierungsflieger sind keine Kleinigkeit. Denn die Gespräche, die Außenministerin Baerbock in den Pazifikstaaten führen wollte, betreffen wichtige Themen: den Krieg in der Ukraine zum Beispiel und die Folgen des Klimawandels für kleine Südseeinseln. Aber es ist wie so oft in der deutschen (Außen-)Politik: Die Ambitionen, Gutes zu bewirken, sind riesengroß. Nur das konkrete Handeln wird den hehren Zielen oft nicht gerecht. Siehe das Sahara-Engagement, bei dem man mit dem Niger offenbar auf das falsche Pferd gesetzt hat. Oder Afghanistan, wo nach dem erzwungenen Rückzug der Bundeswehr die versprochene Hilfe für Ortskräfte im Ansatz stecken zu bleiben droht."/yyzz/DP/ngu