THE CONQUEROR KOOPERIERT MIT WARNER BROS. DISCOVERY GLOBAL CONSUMER PRODUCTS BRINGT DIE ULTIMATIVE SERIE VIRTUELLER FITNESSHERAUSFORDERUNGEN AUF DEN MARKT, INSPIRIERT VON HBO'S GAME OF THRONES

TAURANGA, Neuseeland, 16. August 2023 /PRNewswire/ -- The Conqueror Virtual Challenges , in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products präsentiert Game of Thrones Virtual Challenges, eine epische und immersive virtuelle Erfahrung, die von der legendären HBO-Serie inspiriert ist. Teilnehmende aus aller Welt können sich nun auf eine bemerkenswerte Reise durch die Welt von Westeros und Essos begeben und ihre Liebe zur Serie auf eine noch nie dagewesene Weise zum Leben erwecken.

Wie kein anderes virtuelles Fitness-Event folgt diese Serie von fünf Herausforderungen den Spuren legendärer Charaktere, auf ihrer Reise durch das Leben. Man kann Jon Snow jetzt bei einem waghalsigen Abenteuer in der „Jenseits der Mauer" Virtual Challenge begleiten, Tyrion Lannisters Weg der Wiedergutmachung in der „Die Hand" Virtual Challenge verfolgen, Arya Starks Verwandlung in der „Valar Morghulis" Virtual Challenge erleben, Daenerys Targaryen beim Aufbau ihrer Armee in der „Drachenmutter" Virtual Challenge folgen und als Höhepunkt ihrer Suche die Herausforderung „Der Eiserne Thron " annehmen, bei der sie die Chance haben, den ultimativen Thron der Macht selbst zu erobern.

Die Teilnehmenden können sich ihren eigenen Weg in den Game of Thrones-Herausforderungen zusammenstellen und jede Herausforderung in beliebiger Reihenfolge oder zeitgleich bewältigen, um ein individuelles Abenteuer zu erleben. Um jedoch den Eisernen Thron, die ultimative Herausforderung, freizuschalten, muss man die vorherigen vier Herausforderungen abschließen.

Sportbegeisterte und Fans der legendären Serie sind eingeladen, sich das Game of Thrones-Epos anzusehen und die Reise durch Westeros und Essos mitzuerleben. Auf einer individuell gestalteten Karte, die alle fünf Routen auf einer einzigen Leinwand zeigt, folgen die Teilnehmenden den Spuren ihrer geliebten Charaktere, entlang von legendären Orten wie Castle Black, King's Landing und Winterfell.

Jede Herausforderung wird von fesselnden Inhalten begleitet, darunter Sammelkarten, die die legendärsten Charaktere von Game of Thrones hervorheben, virtuelle Postkarten, die denkwürdige Ereignisse und Häuser aus der Serie zeigen, sowie lokale Orte, die Einblicke in die Hintergrundgeschichte geben. Die Teilnehmenden können Fortschritte auf der Karte machen, indem sie ihre Fortschritte in der App verfolgen und protokollieren, sei es durch Laufen, Radfahren, Schwimmen oder einfach durch das Zurücklegen der Herausforderungs-Strecke.