Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb von 3,683 US-Dollar ist zustande gekommen, dies weckt nun weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer, Abschläge auf 3,622 und darunter 3,545 US-Dollar können nun stark angenommen werden und würden sich für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial beschränkt, zum einen durch den EMA 50 bei 3,764 US-Dollar und darüber durch einen Horizontalwiderstand bei 3,822 US-Dollar aus Anfang dieses Jahres.

Fazit

Im Prinzip kann auch ein Direktinvestment mit Zielen an den Jahrestiefs von 3,545 US-Dollar in Erwägung gezogen werden, durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VM0WZU ergibt sich hierdurch auf Sicht der nächsten Tage eine Renditechance von 63 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,89 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber wegen der hohen Volatilität das Niveau von 3,717 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht unterschreiten. Hieraus würde sich im vorgestellten Schein ein äquivalenter Stopp-Kurs von 1,32 Euro ergeben.